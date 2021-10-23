نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رابط مواعيد مسحة كورونا الرسمي لوزارة الصحة الكويتية+أسماء مراكز فحص PCR في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسجل رابط حجز موعد مسحة كورونا الكويت زيارات كبيرة على الأنترنت فيستفيد منه المواطنين الكويتيين والمقيمين حيث ينقلهم الرابط الى موقع وزارة الصحة لجدولة موعد مسبق لإجراء مسحة كورونا وهو الفحص المخبري pcr، ونحن هنا نوضح آلية القيام بالحجز المذكور، لأخذ موعد مسحة كورونا في مراكز الفحص السريع بالمركبات أو في المراكز الصحية.

مسحة كورونا

متاحة خدمة حجز موعد على الرابط المخصص للفحص على موقع وزارة الصحة الكويتية الرسمي وذلك بخطوات يسيرة جداً. وقد خصصت دولة الكويت العديد من المراكز الصحية المنتشرة في كل المحافظات وما ذلك إلا حرصاً على زيادة طاقاتها الطبية في عمل فحوصات مخبرية للحد دون تفشي فيروس كورونا.

وضمن خطط تطوير الخدمات الرقمية بشكل شامل وإطلاق أنظمة مواعيد في القطاعات الحكومية على الشبكة العنكبوتية جاءت خدمة حجز موعد مسحة pcr في المراكز الصحية بالكويت لتنضم الى خدمات المواعيد المتوفرة على موقع وزارة الصحة الكويتية https://www.moh.gov.kw وعلى رأسها تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد-19.

أسماء المراكز المحددة لفحص pcr الكويت

ونظراً لزيادة رصدت في توسع رقعة الفيروس مؤخراً، وسعت وزارة الصحة الكويتية من تفعيل مراكز أخذ مسحة كورونا في العديد من محافظات الكويت لاستقبال المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص المختبري pcr بحجز مسبق عن طريق موقع وزارة الصحة.

العاصمة مركز حمد الحميضي، شيخة السديراوي الصحي، الشويخ السكنية، مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، الدسمة حولي مركز الزهراء التخصصي الصحي، مركز بيان الصحي الفروانية مركز متعب عبيد الشلاحي، اشبيلية، مركز العارضية الشمالية الصحي الأحمدي مركز صباح الأحمد الصحي A، مركز القرين الصحي، مركز العدان الصحي، مركز أبو حليفة الصحي الجهراء مركز سعد العبدالله الصحي ق 10، مركز الواحة الصحي

مواعيد مسحة كورونا الكويت

شروط المواعيد يجب أن يقيد بها الراغب بمسحة كورونا، وفيما يلي تعليمات وشروط يجب قراءها قبل عملية الحجز أو بعدها.

النتيجة ستكون جاهزة للعرض علة تطبيق مناعة، والمواعيد المحددة في كل مركز معين يكون بناءً على عنوان البطاقة المدنية.

المواعيد متاحة لغير المطعمين أو أولئك ممن تلقوا جرعة واحدة كما لا ينبغي ان تسجل نتيجة إيجابية في الأيام العشرة الماضية.

في حالة عدم الحضور في الموعد المرتب بميعاده الأصلي، يمكن حجز موعد جديد في اليوم التالي مباشرة- والمواعيد لا يتم أخذها من مرة أخرى إلا بعد ستة أيام من المسحة الأخيرة.

مراكز الفحص السريع

تم تخصيص مقرين صحيين للفحص السريع من خلال المركبات وتكون بشكل أولى للمخالطين للحالات الإيجابية مع طاقة استيعابية لاستقبال 1000 مراجع يوميا وهي:

مركز صبحان

مركز مواقف طيران الجزيرة

رابط حجز موعد مسحة كورونا الكويت

تم تدشين رابط للراغبين في أخذ مسحة الفحص المخبري(PCR) حيث ينقلكم الرابط المباشر الى واجهة المواعيد لوزارة الصحة فبعد الدخول عليه يمكن الاستفادة من نظام المواعيد الإلكترونية الخاصة بمسحة كورونا الكويت على نفس الرابط وذلك بتسجيل بيانات المستفيد بالشكل المطلوب ثم الاحتفاظ بالشفرة الإلكترونية لإبرازها عند استقبال المراجع في المركز القادم إليه.