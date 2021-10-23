بالرقم التعريفي www.liqahcorona.ma رابط حجز موعد لقاح كرونا عبر الخدمات الإلكترونية

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عمر شويل - جدة www.liqahcorona.ma رابط حجز موعد لقاح فيروس كرونا المستجد حسب وزارة الصحة المغربية، حيث تم إطلاق الحملة القومية للحصول على لقاح الفيروس حسب اللقاحات التي قامت وزارة الصحة باعتمادها والجدول الزمني للتطعيم لجميع فئات الشعب، حيث اتاحت الوزارة البوابة الإلكترونية لجز اللقاح والاستعلام عن المواعيد والمراكز المعتمدة للحصول عليه.

حملة التلقيح www.liqahcorona.ma رابط حجز موعد لقاح كرونا عبر الخدمات الإلكترونية

وقد قامت المملكة المغربية شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم بالحصول على لقاحات مضادة لفيروس كرونا المستحدث والذي أصاب جميع دول العالم دون استثناء، وتباينت أعداد الإصابات اليومية في الدول حسب نسب الحصول على اللقاح وحسب الوعي المجتمعي للحصول عليه، حيث تقوم وزارة الصحة بطرح التلقيح الاختياري لبعض المواطنين بينما يكون إجباري للعاملين بالقطاع الحكومي والصحي والخدمي بالمملكة.

وزارة الصحة المغربية

أعلنت الوزارة حصولها على أعداد كبيرة من لقاحات كرونا من عدة أنواع منها، حيث تم استيراد أنواع مختلفة والتي يختلف استعمالها حسب سن المتعاطي وحسب الحالة الصحية له، وتم وضع أولويات اللقاح والتي يحصل عليها بشكل رئيسي الأطقم الطبية والتي تتعامل مباشرة مع المواطنين وخاصة الحالات المصابة وفي الرعايات الفائقة، وقامت أيضا بالتشديد على الحصول عليه لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتي تضعف مناعتهم أمام الفيروس الخطير.

خدمات وزارة الصحة المغربية

تقوم وزارة الصحة بتوفير العديد من الخدمات للراغبين في الحصول الاختياري على جرعات اللقاح والتي تمل تلك الخدمات:

توفير رابط لحجز لاقح كرونا.

الاطلاع على موعد الحصول على اللقاح.

يمكن أيضا التعرف على الأماكن الأقرب والمتاح فيها اللقاح.

يتم توفير معلومات عن اللقاح.

تقوم بتحميل الجواز الصحي ضد الفيروس.

يتم تحميل برمج قراءة الرمز.

توفير شرح للأعراض الجانبية للقاح.

تحويرات فيروس كرونا

ظهر الفيروس في بداية 2020 على هيئة فيروس ينتشر من الجهاز التنفسي مع أعراض محددة، وتشمل الأعراض اختفاء حاستي الشم والتذوق والكحة الجافة والضعف الشديد وتراجع في وظائف الجهاز التنفسي، في الحالات المتأخرة، بينما تطور وتحور ليصيب الجهاز الهضمي أيضا وأن يكون شديد الانتشار، أكثر من الفيروس الأول، وفي الفترة الأخيرة أصبح يصيب الأطفال أيضا بنسب كبيرة وأدى إلى وفيات كبيرة بين أعداد الأطفال.

رابط حجز موعد لقاح كرونا عبر الخدمات الإلكترونية