داعش يتبنى الهجوم على برج الكهرباء فى كابول

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر تطبيق تليجرام، قال التنظيم المتطرف: "فجّر جنود الخلافة عبوة ناسفة على برج كهرباء فى كابول أمس، ما أدى لإلحاق خسائر بنظام الكهرباء"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع انقطاع التيار الكهربائى، الخميس، غرقت كابول فى الظلام، ولجأ بعض سكان العاصمة إلى تشغيل المولدات الخاصة فى المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.

ووجهت شركة الكهرباء الأفغانية "برشنا" رسالة للمشتركين، جاء فيها: "دمر انفجار عمود كهرباء فى منطقة قلعة مراد بك فى محافظة كابول، ما أدى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالى انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق".

وأشارت الشركة إلى أنها أرسلت فريقًا من المهندسين إلى مكان الانفجار، وأن العمل على إعادة ربط الشبكة سيبدأ "عندما تسمح الأوضاع بذلك".