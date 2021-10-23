القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قيادى فى القاعدة شمال غربى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأشارت القيادة، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، إلى أنه ليست ثمة دلائل على حدوث خسائر فى المدنيين نتيجة لهذه الضربة والتى تم تنفيذها بطائرة مسيرة من نوع "إم كيو ـ 9".
وقال جون رجسبى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية- فى بيان- إن تصفية هذا القيادى ستؤدى إلى اضطراب قدرة التنظيم على مواصلة تنفيذ هجماته الدولية وتهديده للمواطنين الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء.
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