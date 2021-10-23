4 قتلى في انفجار بمصنع كيماويات في شمال الصين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، إن انفجارا بمصنع للكيماويات في منغوليا الداخلية بالصين أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ثلاثة.

وقالت شينخوا نقلا عن السلطات المحلية إن الانفجار وقع في الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة في ورشة بمصنع في منطقة بايان أوبو الصناعية بجنوب غرب منغوليا الداخلية. وقالت إنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال التقرير إن سلطات الأمن العام المحلية تحتجز الممثل القانوني للشركة وإن الشركة أوقفت الإنتاج، فيما تحقق الحكومة الإقليمية في سبب الحادث.