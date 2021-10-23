آخر عروض موبايلي في السعودية وطريقة الاشتراك في العروض الجديدة

أصبح التعرف آخر عروض موبايلي في السعودية من الأمور التي يهتم بها عدد كبير في المملكة، وخاصة بعد إعلان الشركة عن توفير باقة كبيرة من العروض التي تناسب جميع العملاء، وبعد مطالبة عدد كبير من المواطنين بالتعرف على أحدث تلك العروض، و حرصا من موقعنا توفير كافة المعلومات التي يتم البحث عنها، سوف نتحدث معكم اليوم عن كافة تفاصيل هذه العروض المميزة.

شركة موبايلي بالسعودية

تعد شركة موبايلي عبارة عن اتحاد اتصالات تم تأسيسها في عام 2004، وفي ذلك الوقت كانت شركة مساهمة، وتمكنت بعد ذلك تمكنت من الحصول على رخصة الشريحة الثانية في السعودية برأسمال 5 مليار ريال، ومن الجدير بالذكر أنه يتشارك في الشركة جانب إماراتي بنسبة تصل إلى 27%، كما تشارك التأمينات وعامة المساهمين بنسبة 11%.

آخر عروض موبايلي في السعودية

تبذل شركة موبايلي دائما مجهود كبير للحصول على رضى العملاء، حيث تقوم بطرحك أفضل العروض التي تناسب جميع الفئات، لذلك قامت بالإعلان عن طرح باقة كبيرة من العروض للعملاء بالمملكة، وتتمثل العروض في باقات إنترنت بلا حدود ودقائق مخفضة كثيراً، وفيما يلي نذكر لكم آخر عروض موبايلي، وفقًا لما أعلن عنه مؤخراً.

عروض موبايلي نت لا محدود 2021

من أهم العروض التي يهتم بها جميع العملاء هو عرض النت اللا محدود، لذلك وفرت الشركة عدد من هذه العروض، وتتمثل في التالي:

عرض موبايلي على باقة النت البيانات مفوتر لا حدود ب 235 ريال شهريا.

باقى بيانات مفوتر وسعة مائة جيجا ب 160 ريال شهرياً.

عرض على باقة بيانات موبايلي يتم دفعها مسبقا بسعة 300 جيجا لثلاثة أشهر ب 525 ريال.

عرض باقة بيانات مسبقة الدفع بسعة مائة جيجا لثلاثة أشهر 375 ريال.

عرض باقة مسبقة الدفع بسعة 50 جيجا لشهرين ب 250 ريال.

عرض باقة مسبقة الدفع سعة 20 جيجا لثلاثة أشهر ب 260 ريال.

عرض باقة مسبقة الدفع بسعة 10 جيجا لثلاثة أشهر ب 200 ريال.

باقات موبايلي إنترنت لا محدود مفوتر 2021

تعتبر تلك الباقة هي أحد أهم العروض التي تقدمها الشركة رسميا للعملاء، وفيما يلي تفاصيل الباقات:

سعر باقة 200 مفوتر بقيمة 230 ريال، و توفر انترنت لا محدودة و97 جيجا، و200 رسالة، ودقائق لا محدودة.

يتم الاشتراك في هذه الباقة من خلال إرسال رسالة تحتوى على رقم 7622، إلى رقم 1100.

باقة 30 مسبقة الدفع بقيمة 40 ريال، وصالحة لمدة 28 يوم، وتمنح المستخدم مائة دقيقة أو رسالة، وتشمل باقة موبايلي 1 جيجا لمواقع التواصل الاجتماعي.

يتم الاشتراك في هذه الباقة من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم 30 إلى رقم 1100.

باقات موبايلي مكالمات ونت 2021

ويمكنك من خلال موقعنا التعرف على كيفية الحصول على جوال بالتقسيط من خلال شركة موبايلي السعودية.

تمنح هذه الباقة إنترنت لجميع مواقع التواصل بلا حدود، ومكالمات بلا حدود.

يمكن الاشتراك من خلال إرسال رقم 150 إلى رقم 1100.

باقة موبايلي مسبقة الدفع 150