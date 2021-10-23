أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 45.49 مليون، ارتفاعًا من 45.39 فى اليوم السابق، بعدما سجلت البلاد 102598 إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد إحصاء أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية.





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