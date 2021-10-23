تحديث لعبة كول اوف ديوتي الإصدار الجديد 2021 || الشركة المنتجة تطلق تحديثات جديدة call of duty

تحديث لعبة كول اوف ديوتي الإصدار الجديد 2021 نلقي الضوء عليه، حيث أن كول اوف ديوتي سلسة العاب ناجحة، حيث بدأ إطلاق هذه السلسلة في عام ٢٠٠٣ لتصبح واحده من اهم وأشهر العاب الفيديو على مستوى العالم، وفي البداية اقتصرت كول اوف ديوتي على اجهزة الحاسب الآلي وتطورت بعد ذلك لتلائم الهاتف المحمول والاجهزة اللوحية، ومن خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني نقدم لكم تفاصيل تحديث لعبة كول أوف ديوتي بعدما أطلقت الشركة المطورة تحديثات جديدة، وأيضاً سنلقي نظرة على مزايات اللعبة المشهورة.

نجحت العاب كول اوف ديوتي منذ صدروها لأنها قامت على اسس التسلية والبساطة والفكاهة، وهذا الامر جذب لها الملايين من محبين قضاء الوقت الممتع بدون ارهاق عقلي أو مغامرات مرهقه طويلة، لذلك كان الترحيب بها شامل الصغار والكبار.

تميزت اللعبة منذ طرحها بميزات رائعة لم تضمها لعبة اخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

اللعبة من العاب العالم المفتوح مثل ببجي وفري فاير.

اللعبة تتضمن العاب باللغة العربية.

تمكنك من انشاء حجرة خاصة للعب مع اصدقائك وتجنبك أي غرباء.

تتواجد العاب محاربة الزومبي والقضاء عليهم بمساعدة الاصدقاء.

تعمل العاب كول اوف ديوتي بسرعة مقبولة على الاجهزة المحمولة متوسطة المستوى.

اللعبة أمنه على هاتفك ولا تتسبب في تسلل البرامج الضارة إليه.

مستويات اللعبة متعددة ومتطورة.

تحتوي العاب كول اوف ديوتي على جرافيك عالي التصميم، ويتمتع بإمكانية تعديله من الاعدادات.

تحتوي على مستوى الباتل رويال الذي يضم افضل اللاعبين، مما يعني أنك لن تلعب الا مع المحترفين.

لديك حرية اختيار اللعب الفردي أو الانضمام لفريق مكون من خمس لاعبين.

منذ ظهور كول اوف ديوتي في عالم الالعاب وهي تلفت النظر واستطاعت تحقيق ما يلي: