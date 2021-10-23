ولى العهد السعودى يطلق مبادرة لخفض الانبعاثات الكربونية

جدة - نرمين السيد - أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية ووزير دفاع المملكة، اليوم السبت، مبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، معلنًا هدف المملكة بالوصول للحياد الصفرى من الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وذلك خلال افتتاحه منتدى السعودية الخضراء بالرياض.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن ولى العهد استثمارات بقيمة 700 مليار ريال لتحقيق أول حزمة من مستهدفات السعودية الخضراء وخلق فرص عمل نوعية وفق رؤية المملكة 2030. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة أطلقت مبادرات فى مجال الطاقة، من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ما يمثل تخفيضًا طوعيًا بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة، فيما يخص تخفيض الانبعاثات. وأوضح ولى العهد أن المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بدأت بالفعل بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضى المتدهورة، وتخصيص أراضى محمية جديدة، ليصبح إجمالى المناطق المحمية فى المملكة أكثر من 20% من إجمالى مساحتها.

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