طريقة عمل العجة بالخضار للفطار لأولادك في المنزل

تعتبر العجة أو كلما يطلق عليها البعض بإسم الاومليت هي إحدى وجبات الإفطار الشهية والذيذة و المميزة التي تخرج وطريقة تحضيرها من بلد إلي بلد أخرى، وأن أساسها يتكون من البيض والملح وتنكة بأصناف كثيرة من الأعشاب والتوابل والخضار والجبن الذي يضيف لها طعم لذيذ وجميل، وتاخذ العجة دائماً الشكل الدائري إلا أنها تختلف في الحجم والسمك، حسب رغبة من يصنعها، حيث انها عادة ما تقدم مع طبق مشكل من الخضار الطازج، خاصة إذا لم تكن محدره بها، ويوجد هناك كثير من الناس يحبون تناولها مع اللبنة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل العجه بالخضار لأطفالك ولإسعاد اسرتك. طريقة عمل العجة بالخضار طريقة عمل العجة بالخضار المكونات: عدد 2 حبه من البيض. رشة صغيرة من الملح حسب الرغبة. فلفل اسود مطحون حسب الرغبة أيضاً. قليل من الكمون المطحون. حبة واحدة من الفلفل الاحمر مقطعة مكعبات صغيرة. رشة صغيرة من القرفه. رشة صغيرة من الفلفل الأحمر. حبة واحدة من الفلفل الاصفر مقطع الى مكعبات صغيرة. 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل. ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي. طريقة تحضير العجة بالخضار أولاً نقوم بإحضار اناء نظيف، ثم نضع فيه اثنين حبة من البيض ونضربهم جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضيف المنكهات المكونة من الملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والكمون والقرفة ونضربهم جيد جداً.

ثم نضيف الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر المقطع الى مكعبات صغيرة.

ثم نقوم بوضع الحليب ونقلب هذة المكونات مع بعضها حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك أذيبي الزبدة أو الزيت النباتى في مقلاة واسعة ثم اسكبي خليط البيض فيها تدريجياً. عجة البيض بالخضار والبسطرمة طريقة تحضير العجة بالخضارعجة البيض بالخضار والبسطرمة المكونات: 9 حبات من البيض. قطع بسطرمه حصل الرغبة. 2 حبة من الطماطم. 2 حبة من الفلفل. بصلة مقطعة مكعبات صغيرة. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. القليل من البيكنج باودر. القليل من الملح. طريقة التحضير أولاً قومي بتقطيع كل من الطماطم والفلفل والبصل والثوم والبسطرمة إلى مكعبات صغيرة.

ثم اخفقي البيض جيداً ثم اسكبية على هذا الخليط.

ثم بعد ذلك حركي الخليط جيداً حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود على البيكنج بودر وقلبي قليلاً ثم اتركية جانباً لبضع دقائق.

ثم ضعي قليل من السمن في المقلاة واسكبي هذا الخليط، ثم خففي النار عنها لمده ربع ساعة تقريباً طريقة التحضير الوسوم

تعتبر العجة أو كلما يطلق عليها البعض بإسم الاومليت هي إحدى وجبات الإفطار الشهية والذيذة و المميزة التي تخرج وطريقة تحضيرها من بلد إلي بلد أخرى، وأن أساسها يتكون من البيض والملح وتنكة بأصناف كثيرة من الأعشاب والتوابل والخضار والجبن الذي يضيف لها طعم لذيذ وجميل، وتاخذ العجة دائماً الشكل الدائري إلا أنها تختلف في الحجم والسمك، حسب رغبة من يصنعها، حيث انها عادة ما تقدم مع طبق مشكل من الخضار الطازج، خاصة إذا لم تكن محدره بها، ويوجد هناك كثير من الناس يحبون تناولها مع اللبنة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل العجه بالخضار لأطفالك ولإسعاد اسرتك. طريقة عمل العجة بالخضار طريقة عمل العجة بالخضار المكونات: عدد 2 حبه من البيض. رشة صغيرة من الملح حسب الرغبة. فلفل اسود مطحون حسب الرغبة أيضاً. قليل من الكمون المطحون. حبة واحدة من الفلفل الاحمر مقطعة مكعبات صغيرة. رشة صغيرة من القرفه. رشة صغيرة من الفلفل الأحمر. حبة واحدة من الفلفل الاصفر مقطع الى مكعبات صغيرة. 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل. ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي. طريقة تحضير العجة بالخضار أولاً نقوم بإحضار اناء نظيف، ثم نضع فيه اثنين حبة من البيض ونضربهم جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضيف المنكهات المكونة من الملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والكمون والقرفة ونضربهم جيد جداً.

ثم نضيف الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر المقطع الى مكعبات صغيرة.

ثم نقوم بوضع الحليب ونقلب هذة المكونات مع بعضها حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك أذيبي الزبدة أو الزيت النباتى في مقلاة واسعة ثم اسكبي خليط البيض فيها تدريجياً. عجة البيض بالخضار والبسطرمة طريقة تحضير العجة بالخضارعجة البيض بالخضار والبسطرمة المكونات: 9 حبات من البيض. قطع بسطرمه حصل الرغبة. 2 حبة من الطماطم. 2 حبة من الفلفل. بصلة مقطعة مكعبات صغيرة. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. القليل من البيكنج باودر. القليل من الملح. طريقة التحضير أولاً قومي بتقطيع كل من الطماطم والفلفل والبصل والثوم والبسطرمة إلى مكعبات صغيرة.

ثم اخفقي البيض جيداً ثم اسكبية على هذا الخليط.

ثم بعد ذلك حركي الخليط جيداً حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود على البيكنج بودر وقلبي قليلاً ثم اتركية جانباً لبضع دقائق.

ثم ضعي قليل من السمن في المقلاة واسكبي هذا الخليط، ثم خففي النار عنها لمده ربع ساعة تقريباً طريقة التحضير

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