وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال اثنان من مسؤولى الأمم المتحدة المشاركين فى "المؤتمر السادس والعشرين للأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخى" (كوب26)، إن الاتحاد الأوربى لن يقيم حفل الاستقبال السنوى الخاص به، وإنه تم إصدار الخطوط الاسترشادية للمخالطة أثناء المؤتمر للحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.
وبحسب الوكالة، فإن مسؤولى الاتحاد الأوروبى سيسمح لهم بحضور الأحداث الرئيسية لقمة المناخ فحسب، والتى تبدأ من 31 أكتوبر الجارى حتى 12 نوفمبر المقبل.
وارتفعت معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا مؤخرًا، إلى أكثر من 5 آلاف، وهو رقم لم تسجله البلاد منذ الصيف، وتتعرض الحكومة لضغوط لإعادة فرض قيود مكافحة الوباء.
ومن المقرر توفر قمة "كوب26" اللقاحات المضادة للفيروس للمشاركين القادمين من دول لا توفر هذه اللقاحات، كما يخضع المشاركون إلى إجراء اختبارات كورونا يوميًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: تفشى كورونا يربك قمة المناخ المقررة فى جلاسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.