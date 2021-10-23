بريطانيا: تفشى كورونا يربك قمة المناخ المقررة فى جلاسكو

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون من منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنه تم حظر حضور مسؤولى الاتحاد الأوروبى معظم فعاليات المؤتمر العالمى للمناخ، والمقرر انطلاقه فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية نهاية الشهر الجارى، بسبب الزيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة المتحدة.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال اثنان من مسؤولى الأمم المتحدة المشاركين فى "المؤتمر السادس والعشرين للأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخى" (كوب26)، إن الاتحاد الأوربى لن يقيم حفل الاستقبال السنوى الخاص به، وإنه تم إصدار الخطوط الاسترشادية للمخالطة أثناء المؤتمر للحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.

وبحسب الوكالة، فإن مسؤولى الاتحاد الأوروبى سيسمح لهم بحضور الأحداث الرئيسية لقمة المناخ فحسب، والتى تبدأ من 31 أكتوبر الجارى حتى 12 نوفمبر المقبل.

وارتفعت معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا مؤخرًا، إلى أكثر من 5 آلاف، وهو رقم لم تسجله البلاد منذ الصيف، وتتعرض الحكومة لضغوط لإعادة فرض قيود مكافحة الوباء.

ومن المقرر توفر قمة "كوب26" اللقاحات المضادة للفيروس للمشاركين القادمين من دول لا توفر هذه اللقاحات، كما يخضع المشاركون إلى إجراء اختبارات كورونا يوميًا.