مولدوفا: استمرار الخلاف مع روسيا بسبب صفقة الغاز

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، اليوم السبت، استمرار الخلاف بين بلدها وروسيا بشأن السعر وتفاصيل أخرى فيما يخص صفقة غاز جديدة، وذلك بعد إعلان الطوارئ فى مولدوفا بسبب نقص امدادات الطاقة بسبب انتهاء اتفاقها السابق مع شركة "غازبروم" الروسية.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، سافر اثنان من نواب رئيسة وزراء مولدوفا إلى موسكو، الأسبوع الماضى، بعد انقضاء أجل عقد سابق مع شركة غازبروم الروسية ورفض مولدوفا عرض السعر الجديد.

وفى تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الرسمى، قالت جافريليتسا: "نظرًا لأننا لا نزال فى مرحلة المفاوضات، قررنا عدم الإفصاح عن الكثير من التفاصيل كى لا نؤثر على عملية التفاوض".

وأضافت: "أى مفاوضات تتعلق بالاتفاق على الأحجام والأسعار والشروط"، بينما لم ترد شركة "غازبروم" الروسية على طلب للتعقيب.

وكانت سلطات مولدوفا أعلنت حالة الطوارئ، أمس الجمعة، بسبب النقص الحاد فى الطاقة، وهى الأزمة التى تعد اختبارًا لحكومة الرئيسة مايا ساندو المؤيدة للغرب. وطلبت حكومة مولدوفا من الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا المجاورة مساعدتها فى توفير الإمدادات إذا فشلت المحادثات مع موسكو.