يستضيف استاد السان سيرو مباراة قمة الجولة التساعة في بطولة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، وتقام المباراة اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الساعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق يوفنتوس بقيادة المدرب الكبير أليجري الذي تولى قيادة الفريق مطلع هذا الموسم إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد الذي ظهر به في الفترة الأخير، وذلك بعد البداية السيئة التي بدأ بها الموسم، ومحاولة الانتصار في المباراة، واقتناص الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان إلى مواصلة الانتصارات، وجمع النقاط، على أمل الوصول للصدارة، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، ونعرض موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي اليوم.

يسعى فريق يوفنتوس إلى تحقيق الانتصار الخامس له في الدوري هذا الموسم على حساب فريق إنتر ميلان، ومحاولة إقتناص الثلاث نقاط في مشوار البحث عن اللقب الغائب، حيث خاض اليوفي 8 مباريات حتى الأن في الكالتشيو، واستطاع تحقيق الانتصار في أربع مباريات على حساب كلا من روما، وتورينو، وسامبدوريا، وسييزيا، والتعادل في مبارتين أمام كلا من ميلانـ وأودينيزي، والخسارة في مثلهم على يد كلا من إمبولي، ونابولي، وبذلك يتواجد الفريق في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويسعى الفريق إلى تعويض خيبة أمل الموسم الماضي وخسارته للدوري، حيث حقق حينها المركز الرابع برصيد 78 نقطة خلف أتلانتا، وميلان، وإنتر ميلان على الترتيب.

يسعى فريق إنتر ميلان إلى محاولة تخطي خسارة الجولة الماضية أمام فريق لاتسيو والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف، والانتصار على اليوفي، وخطف نقاط المباراة في مشوار المحافظة على اللقب، وقد خاض حتى الأن 8 مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في 5 مناسبات على حساب كلا من جنوى، وهيلاس فيرونا، وبولونيا، وفيورنتينا، وساسولو، والتعادل في مبارتين امام كلا من أتلانتا، وسامبدوريا، بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة على يد فريق لاتسيو، وبذلك يتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

6:45 بتوقيت غرينتش

7:45 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

8:45 بتوقيت مصر

9:45 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

10:45 بتوقيت الإمارات، وعمان

CBC Sport HD

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان