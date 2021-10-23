أفغانستان.. قتلى وجرحى في هجمات بجلال آباد

أفاد مراسل "دوت الخليج"، السبت، بمقتل أشخاص وإصابة آخرين في هجمات بمدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

ويتعلق الأمر بهجوم بالرصاص استهدف مقاتلين من طالبان (من جهاز المخابرات التابع لطالبان) في المنطقة الأولى من جلال آباد.



كما وقع تفجيران على الأقل استهدفا جسرا في المدينة نفسها.

وذكرت مصادر إعلامية أفغانية أن 5 أشخاص بينهم 4 من مقاتلي طالبان قتلوا، كما أصيب آخرون ضمنهم مدنيون في الهجمات.

وأوضحت أن المصابين عددهم 4 على الأقل من بينهم طفل ومقاتل من طالبان (أصيبوا في الانفجارين وليس في إطلاق النار).

ولم يصدر تعليق رسمي من طالبان حتى الآن، كما لم تعلن جهة رسمية عن الهجمات ولا حصيلتها.