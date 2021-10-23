جنرال بريطانى يحذر من «كوكتيل إرهابى خطير» بعد سقوط كابول

جدة - نرمين السيد - قال الكولونيل ريتشارد كريمب، القائد السابق فى الجيش البريطانى، إنه لم يتحدد السبب الحقيقى وراء الهجوم الذى استهدف النائب البريطانى المحافظ ديفيد أميس حتى الموت، واعترف القاتل بارتكابه، قائلاً إنه يعتقد أن المتهم تأثر بحركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، الذى يمارس نشاطه فى الصومال وكينيا.





وفى تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكى، قال كريمب، الرئيس السابق لفريق مكافحة الارهاب الدولى فى مكتب مجلس الوزراء البريطانى، إنه ربما يعد قتل البرلمانى البريطانى أول هجوم إرهابى ناجح فى بريطانيا بعد قرار الرئيس جو بايدن الكارثى بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانى "إم آى 5"، كين مالكوم، قد حذر الشهر الماضى من أنه ليس هناك أدنى شك فى أن انتصار طالبان فى أفغانستان قد "شجع وجرأ الإرهابيين فى كل مكان".

وقال كريمب إن "القاعدة، وداعش وغيرهما من الشبكات الإرهابية سوف يستغلون النجاح الباهر لحركتهم العالمية، وسيقومون بتوجيه وتشجيع الهجمات فى أنحاء العالم، ويحاكون داعش فى ذروة قوتها فى سوريا والعراق، ودفع الآلاف إلى التطرف، والتشجيع على القيام بعمليات طعن، ودهس، وهجمات بالمتفجرات والأسلحة فى دول كثيرة".

وأضاف: "هذا التشجيع واسع النطاق على الإرهاب، رغم أنه إحتمال كئيب للغاية، لن يكون النتيجة الإرهابية الأكثر خطورة للانسحاب، إذ أنه سيكون هناك تدفق للمتطرفيين على أفغانستان للانضمام إلى الجهاديين هناك، كما فعلوا فى السنوات التى سبقت هجمات 11 سبتمبر. وسوف يتدربون، وينظمون، ويرسخون اتصالات عالمية، ويخططون لهجمات ويتلقون التوجيه والتمويل من القيادة".

وأشار كريمب إلى أن فرع داعش فى خراسان، الذى يضم عدة آلاف من المقاتلين فى أفغانستان، سوف يشكل تهديدا مماثلاً، مؤكدًا أنه طالبان وداعش سيتقاتلان فى بعض الأحيان، إلا أنهما سيتعاونان فى أحيان أخرى، معتبرًا أن ذلك نمط مألوف فى المنطقة. وسيكون "الكفار" عدوًا مشتركًا فى نهاية المطاف، على حد وصفه.

كما حذر كريمب من أن طالبان أصبحت الآن أكثر اتجاها للخارج فى طموحاتها الجهادية، فقبل عام 2001 كانت الحركة تركز أساسا على أفغانستان. ولكن الآن وبعد عشرين عاما فى مقاتلة القوات الغربية، وفى ظل انضمام الكثير من العناصر الأصغر سنا إليها، و التى لديها قدر أكبر من الوعى الدولى، تتجه أنظار الحركة أيضا إلى الدور العنيف الذى يمكن أن تقوم به فى إقامة "خلافة إسلامية عالمية".

وشدد كريمب فى تقريره على أن "الكوكتيل" الناتج عن ذلك سيكون أكثر خطورة مما كان عليه الحال قبل 11 سبتمبر.

وبحسب التقارير، فقد احتفل الإرهابيون فى أنحاء العالم بهزيمة الغرب فى أعقاب سيطرة طالبان على السلطة فى كابول، ولم يؤد ذلك فقط إلى إعادة تنشيط طاقة الخلايا الإرهابية، ولكن سيؤدى أيضا إلى زيادة فى عمليات التجنيد، وزيادة التمويل من جانب الداعمين للإرهاب.

وقال الخبير العسكرى البريطانى على أن انسحاب بايدن لم يؤد فقط إلى جلب الظلام والفوضى لشعب أفغانستان، وتقويض المصداقية الاستراتيحية للغرب تمامًا، بل تسبب فى إطلاق ما أصبح أخطر تهديد إرهابى يواجهه العالم حتى الآن.