مسلحون يقتحمون سجنًا فى نيجيريا ويطلقون سراح النزلاء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى بوست" النيجيرية، الصادرة بالانجليزية، تعرضت منشاة أبولونجو الإصلاحية لهجوم فى تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وقام المسلحون المجهولون بإطلاق سراح السجناء، بعدما استخدموا القنابل اليدوية فى عملية الاقتحام.
ومن جانبه، أكد أولانريوايو أنجورين، المتحدث باسم هيئة المنشآت الإصلاحية فى نيجيريا، نبأ اقتحام المنشأة، مضيفًا أن كبار مسؤولى الهيئة فى طريقهم لتقييم الخسائر، ولم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات.
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