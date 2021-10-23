فعاليات موسم الرياض 2021 بالسعودية أماكن بيع تذاكر حفلات موسم الرياض 2021

فعاليات موسم الرياض 2021 التي سوف تنطلق داخل السعودية . حيث أعلنت مجموعة سليمان الحبيب بأنها ستكون الراعي الرسمي لتلك الفعاليات . كذلك أيضاً ستكون هي المسئولة عن تذاكر موسم الرياض 2021 . وكافة ما يخص ترتيبات البريميوم التي أنطلقت داخل السعودية يوم 20 أكتوبر الجاري . كما أن جدول فعاليات موسم الرياض 2021 تم ترتبيه لمدة تصل إلي خمسة أشهر متواصلة . ذلك الجدول الخاص في حفلات موسم الرياض 2021 تم توزيعه علي 14 منطقة في أنحاء العاصمة السعودية . كذلك تم إطلاق شعار فعاليات موسم الرياض الموحد تحت اسم “تخيل أكثر” ، وفي هذا المقال سنتعرف علي التفاصيل الخاصة بفعاليات موسم الرياض .

فعاليات موسم الرياض 2021 في موسمها الثاني

أنطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 داخل السعودية في موسمها الثاني . وتشارك المجموعة الراعية لها “راعي بريميوم” ذلك بعد أن حققت النجاح في النسخة الأولي من الفعاليات العام الماضي . كذلك بجانب أن تأخذ المجموعة في عين الاعتبار بإنشاء وتجهيز أعداد كبيرة . من المراكز الطبية بطول العاصمة . وذلك لكي ما يتم تقديم الخدمات في حفلات موسم الرياض 2021 بمستوي عالي ليتم خدمة الزوار من خلال تلك المراكز . ويتم ذلك خلال أطقم طبية متكاملة وأيضاً أطقم تمريض تم تأهيلها تأهيل عالً جداً . كذلك أيضاً بجانب أن المجموعة قامت بتجهيز نقاط تسويقية متعددة التي من خلالها يتم تقديم حملات التوعية . وأيضاً عروض حصرية متعددة مليئة بالمفاجآت التي سيتم تقديمها لكافة الزوار .

أماكن بيع تذاكر موسم الرياض 2021

يتم بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض 2021 في العديد من الأماكن التي تم تخصيصها لذلك . حيث حرصت المملكة أن يكون هناك الكثير من الأماكن حتي لا يكون هناك تكدس . ومنع التزاحم ونتعرف علي تلك الأماكن كالتالي :-

يتم بيع تذاكر حفلات موسم الرياض 2021 في بارك مول . كذلك بجانب إتاحة بيع التذاكر في مول السلام . وأيضاً يتم بيع التذاكر في مول بانوراما . متاحة التذاكر في كلاً من مول النخيل ، مول الحياة . كذلك متاح بيع تذاكر موسم الرياض من خلال تطبيق توكلنا .

الدخول علي الموقع الرسمي لموسم الرياض والضغط علي الفعالية المرغوب حضورها من جدول موسم الرياض .

. كذلك يتم بعد ذلك ظهور صفحة تحتوي علي كافة التفاصيل من الموعد والتوقيت .

يجب الموافقة علي الشروط والأحكام من خلال الضغط علي أيقونة موافق .

الخطوة التالية يتم الضغط علي زر حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2021 .

. كما بعد الخطوات السابقة يتم تحديد الفئة المرغوبة في نوعية التذكرة .

في الخطوة النهائية يتم ربط تذكرة حفلة موسم الرياض بتطبيق توكلنا .

خطوات حجز تذاكر موسم الرياض

فعاليات موسم الرياض 2021 التي بدأت احداثها من يوم 20 أكتوبر الجاري . تم عرض التفاصيل الخاصة بالمجموعة الراعية لها التي تقدم الخدمات الشاملة في أيام موسم الرياض بالكامل . كذلك تم عرض الخطوات الخاصة بكيفية حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2021 من خلال المواقع الرسمية .