موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري والقناة الناقلة وترتيب الدوري السعودي || العالمي يعود للمحلية

يستقبل ملعب مرسول بارك موعد مباراة النصر والاتفاق، في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، عبر قناة SSC HD1، يعود النصر من جديد للمباريات المحلية بعد أن خرج من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أسيا أمام الهلال السعودي، ولم يتبقى للعالمي غير البطولة المحلية للفوز بها لتعويض جماهيره عن الخروج للمرة الثانية على التوالي من الدور نصف النهائي من البطولة الأسيوية، يدخل النصر وهو في المركز السادس برصيد 12 نقطة، جمعهم من لعب 6 مباريات ومؤجل له مباراتين، يسعى للفوز بهما لتصدر الترتيب في الدوري، بينما الاتفاق يعيش فترة صعبة منذ بدأ الموسم حيث يحتل المركز أل 14 برصيد 7 نقاط من لعب 8 مباريات.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 9 5 3 1 21 8:13 5 18 2 الاتحاد 9 5 2 2 21 8:18 10 17 3 الشباب 9 4 3 2 21 11:16 5 15 4 الفيحاء 8 4 1 3 22 8:10 2 13 5 النصر 6 4 0 2 24 8:13 5 12 6 الفتح 8 3 3 2 22 4:9 5 12 7 الهلال 6 3 3 0 24 6:9 3 12 8 الأهلي 9 2 5 2 21 11:12 1 11 9 الرائد 8 3 2 3 22 12:11 -1 11 9 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 11 الحزم 9 2 4 3 21 11:9 -2 10 12 الباطن 9 2 3 4 21 11:7 -4 9 13 الطائي 8 2 1 5 22 11:8 -3 7 14 الإتفاق 8 1 4 3 22 18:12 -6 7 15 أبها 8 2 1 5 22 18:8 -10 7 16 التعاون 9 0 4 5 21 22:13 -9 4

15.00 : بتوقيت غرينتش.

16.00 : بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

17.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، العراق.

19.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

الدفاع ” عبد الله مادو، عبد الإله العمري، محمد قاسم، الغنام”.

منتصف الملعب ” الخيبري، الصليهم، عبد الفتاح عسيري”.

الهجوم ” حمد الله، تاليسكا، مشاريبوف”.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفينموعد مباراة النصر والاتفاقالتشكيل المتوقع للنصر في المباراةرابط مرسول بارك لشراء تذاكر المباراة

يتم بيع جميع تذاكر مباريات نادي النصر السعودي عبر موقع مرسول بارك، وتم طرح التذاكر اليوم السبت للجماهير الراغبة في حضور اللقاء، وجاءت أسعار التذاكر كما يلي.

مباراة النصر والاتفاق اليوم

الفريقين في أمس الحاجة للفوز في لقاء اليوم النصر يريد مصالحة جماهيره، بعد الهزيمة من الغريم التقليدي نادي الهلال 2-1 في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أسيا، ونادي الاتفاق يرغب في الخروج من النفق المظلم والتقدم في ترتيب الجدول، خوفاً من تسرب النقاط والهبوط للدوري الدرجة الأولى، وكان الاتفاق قد خسر برباعية نظيفة أمام الأهلي في أخر مبارياته في الدوري.

المباراة النصر * الاتفاق البطولة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الأحد الموافق 2021/10/14 الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب نادي النصر مرسول بارك القنوات الناقلة قناة ssc HD 1

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة المباراة