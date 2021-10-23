موقع مرسول بارك لحجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي عبر victoryarena.com

موقع مرسول بارك الإلكتروني لحجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز 2021-2022، يشهد إقبال كبير اليوم السبت الموافق 23/10/2021، بعد إعلانه عن طرح تذاكر الفئة العامة لحضور مباراة النصر والاتفاق، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 على ملعب مرسول بارك، ويعتبر هذا الموقع أحد أهم المواقع الإلكترونية المتخصصة في حجز تذاكر الأنشطة والمباريات الرياضية في المملكة العربية السعودية، مثل منصة مكاني لحجز التذاكر إلكترونياً، هذا وقد تم التوجه للحجز إلكترونياً ضمن حرص المملكة على سلامة المواطنين من عدوي فيروس كورونا والتزاحم خلال شراء التذاكر، خاصةً وقد تم العودة للنشاط الرياضي بكامل طاقته وبحضور الجمهور ولكن بشروط سوف نوضحها خلال السطور التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني على “victoryarena.com”.

الضغط على حجز.

تحديد التذكرة المراد شراؤها.

تأكيد الحجز.

موقع مرسول بارك لحجز تذاكر مباراة النصر والاتفاقأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق

أعلن نادي النصر عن طرح تذاكر مباراته أمام الاتفاق اليوم السبت 23 أكتوبر مجاناً، ويتم شراؤها من خلال موقع مرسول بارك وليس هناك طريقة أخري للحصول على التذاكر غير الموقع.

أن يكون الحاصل على تذكرة حضور مباريات ملعب مرسول بارك لديه تطبيق توكلنا على هاتفة لتشغيله عند بوابات الدخول.

يتم السماح للمحصنين بجرعتين ضد فيروس كورونا بالدخول ممن تصل أعمارهم إلى 12 سنه وأكثر.

يستطيع أفراد العائلة الواحدة الجلوس معاً في مكان واحد، مع تطبيق التباعد بينهم وبين الآخرين بمقعد واحد.

الالتزام بلبس الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامتك وسلامة الجميع والجلوس على المقاعد المخصصة للجلوس.

المباراة النصر X الاتفاق الموعد الأحد الموافق 24/10/2021، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة قناة SSC الرياضية السعودية شراء التذاكر إلكترونياً شراء التذاكر إلكترونياً عند شراء التذاكر إلكترونياً تكتسب الجهة المنظمة لهذه العملية حقوق إلغاؤها، في حالة بيعها مرة أخري لطرف ثالث بهدف التربح وكسب الأموال، حيث لا يمكن استرداد ثمنها مرة أخري أو استبدالها دون موافقة الجهة المختصة ببيع التذاكر وإلا تعتبر لاغيه ولن يستطيع حاملها الدخول لحضور المباريات.

شروط حضور المباريات في ملعب مرسول باركمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي