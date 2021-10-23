“موقع مرسول بارك” الآن أحجز مقعدك إلكترونياً وشاهد مباريات النصر في الدوري السعودي من الملعب

موقع مرسول بارك الإلكتروني لحجز تذاكر مباريات نادي النصر السعودي في الدوري، أصبح من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها من قبل جماهير العالمي الراغبة في مشاهدة مباريات النصر في الدوري، يمكن لكل من تجاوز عمره 18 عام الدخول على الموقع وحجز تذاكر المباريات بسهولة في حال أن توافرت فيه شروط حضور المباريات التي أقرتها السلطات السعودية في هذا الشأن، تأتي هذه الخطوة للتيسير على المشجعين في الحصول على تذاكر المباريات، وفيما يلي خطوات الحجز الإلكتروني.

موقع مرسول بارك

كان الموقع قد أعلن في بداية الموسم، عن طرح أكثر من فئة ونوع للتذاكر منها التذاكر الموسمية لمشاهدة جميع مباريات نادي النصر المقامة على ملعب مرسول بارك، وأعطت إدارة نادي النصر ميزة خصم نسبة 10% على هذه النوعية من التذاكر للجماهير، لتشجيعهم لشراء التذاكر الموسمية التي تتراوح أسعارها بداية من 650 ريال سعودي حتى 2405 ريال، كما توجد تذاكر لكبار الشخصيات ويتراوح سعر التذكرة في هذه النوعية من 7590 ريال سعودي حتى 12050 ريال، وهناك الفئة كبار الشخصيات المتميزة وأسعارها تتراوح بين 16375 ريال وتصل حتى 101 ألف و200 ريال سعودي.

الدخول إلي موقع مرسول بارك على الإنترنت WWW.victoryarena.com.

تحديد المباراة التي ترغب في حجز التذاكر لها.

حدد الموقع والمكان وعدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

حدد طريقة الدفع الإلكترونية ثم قم بدفع ثمن الذاكر.

وبذالك تكون قد أتممت عملية الحجز الإلكتروني للمباراة.

أن يكون الشخص قد حصل على جرعتي التطعيم لفيروس كورونا.

الالتزام التام بجميع تعليمات ملعب مرسول بارك، والامتثال لجميع الأوامر.

تحميل تطبيق توكلنا للتحقق من حالة التحصين.

أن لا يقل السن عن 18 عام، ومن يكون أقل من هذا السن يكون دخوله بحسب حالة الصحية.

ارتداء الكمامات والالتزام بالمقعد المحجوز والحرص على التباعد الاجتماعي وترك مسافات.

لا يمكن استرداد قيمة التذكرة بعد حجزها أو إعادة بيعها لشخص أخر بغرض ألتربح منها.

الالتزام بعدم التواجد في الممرات وكذالك عند الخروج يجب عدم التكدس اثناء الخروج من الملعب.

رابط موقع مرسول باركشروط حضور المباريات في ملعب مرسول بارك