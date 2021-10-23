سباعية "تاريخية".. تشيلسي "يفترس" نوريتش بلا رحمة

دخلت مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخلت سجلات "أثقل الهزائم" في البطولة.

وحقق تشيلسي على ملعبه، انتصارا عريضا، بنتيجة 7-0، على ضيفه نوريتش سيتي، في مباراة عززت مركز نوريتش الأخير بالدوري.

وبالرغم من غياب نجمي الهجوم، البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر، استطاع تشلسي "سحق" نوريتش بالنتيجة العريضة.

وأصبحت النتيجة في المركز العاشر، على قائمة أكبر الهزائم التاريخية في البريميرليغ، من ناحية فارق الأهداف بين الفريقين.

وجاءت الأهداف السبعة جميعها بأقدام لاعبين إنجليز، ثلاثة لمايسن ماونت وهدف لكل من ريس جيمس وبين تشسيلويل وكالوم هادسن أودوي، بينما سجل المدافع الإنجليزي ماكس آرونز هدفا في مرماه.

وأصبح تشيلسي أول ناد في البريميرليغ يسجل له 4 إنجليز أو أكثر في مباراة واحدة، منذ عام 2016، عندما كرر الإنجاز بورنموث.