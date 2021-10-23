انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا تعلن إنهاء الوضع الوبائي لعدوى فيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير الصحة الألماني “ينس شبان” أنه يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا على المستوى الوطني بعدما أكد معهد روبرت كوخ أن الخطر على الأشخاص الذي تم تطعيمهم بات ضعيفًا. يأتي ذلك الإعلان بعد اجتماع الوزير مع وزراء صحة الولايات الألمانية.

كما أكد شبان أن الوضع الوبائي لعدوى كورونا يعامل كقاعدة استثنائية على المستوى الاتحادي وسوف يتم انتهائه في 25 من نوفمبر 2021 وسيطبق وفق الحالة الصحية لكل ولاية على حدة، واتخذ هذا القرار استنادًا على ارتفاع معدل التطعيم الحالي في ألمانيا.

وتابع، لكن هذا القرار سيتم اتخاذه بعدما يقول البرلمان الألماني (اليوندستاغ) كلمته حيث إن البرلمان أساسا قانونيا في الولايات الألمانية لاتخاذ التدابير محددة لمواجهة جائحة مثل قواعد التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات وشراء اللقاحات المضادة وارتداء الكمامات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالوباء.

ومن جانبه قال رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، في تصريح له لصحيفة “فيلت أم زونتاغ”، أن القرار حال اتخاذه في البرلمان الألماني سيعني إنهاء جميع إجراءات الوقاية والتباعد وخاصة لبس الكمامات.

ويبدو أن هذا القرار سينعكس على بشكل عام على الحياة في ألمانيا من تخفيف القواعد الصارمة على المقاهي والأندية الرياضية، والتنقل بين الولايات بشكل طبيعي وفتح دور العبادة والمدارس والجامعات، وسيتيح المجال لكثير من الأنشطة لظهور مرة أخرى، بعد انغلاق دام 19 شهرا منذ 28 مارس الماضي سنة 2020.