رابط الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الطلب portal.redf.gov.sa الكترونياً

يمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية بكل سهولة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصدار مرسوماً ملكياً في 1974، أوصى فيه بإنشاء صندوق التنمية العقارية، وموقعه رسميًا في مدينة الرياض، وذلك ليكون من أكبر المؤسسات الخدمية المالية الخدمية التي تقدم خدماتها لكل المواطنين في المملكة، وسهل اجراء استعلام عن صندوق التنمية العقارية، كما تأسس ما يزيد عن 40 مكتب فرعي تتبع الصندوق، وهي منتشرة في الكثير من المحافظات بالمملكة، والهدف منها تسهيل وصول الخدمات لكل مكان بالمملكة.

اشتراطات صندوق التنمية العقارية

خدد الصندوق العقاري عدة اشتراطات ينبغي أن تتوفر لدى مقدم طلب التمويل بأكمله؛ لكي يتمكن من أخذ قرض التمويل العقاري، وتتمثل تلك الاشتراطات في التالي:

وجود صورة ضوئية للهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب مرفقة بطلبه، بشرط أن تكون غير منتهية.

كذلك يجب على مقدم الطلب تدوين طلب يضمن به كافة التفاصيل والبيانات الخاصة به، ومنها اسمه، ووظيفته، وعنوانه، وبَتفاصيل الدخل، وممتلكاته.

ثم عليه أن يتقدم بالطلب إلى أحد فروع الصندوق العقاري.

أيضًا لابد من تضمين صورة من صكوك الممتلكات.

بالإضافة إلى إرفاق كافة الوثائق الخاصة بالإعداد لمشروع الذي يحصل على القرض لأجله، مع صور منها.

وفي النهاية عليه إرفاق صورة من موافقة البلدية على تنفيذ هذا المشروع.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

يمكن لكل من تقدم بطلب تمويل أن يقوم بالاستعلام عن طلب صندوق التنمية العقارية باستخدام رقم الهوية، وذلك بالخطوات التالية:

ينبغي الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية وعمل استعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الطلب من خلال هذه الخطوات.

ومن ثم، النقر على “الخدمات الإلكترونية”.

وكذلك النقر على “خدمات المواطنين”.

ثم اختيار “إعرف دورك”.

كما يلزم إدخال رقم الهوية بالخانة المخصصة.

أيضًا يجب النقر على “بحث”.

وبذلك تنتقل إلى المعلومات المتعلقة بطلب التمويل من الصندوق العقاري.

استعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الطلب

قام الصندوق العقاري بتوفير إمكانية استعلام عن طلب تمويل برقم الطلب من خلال الموقع أو على رقم هاتف خدمة العملاء، كما يوجد للصندوق العقاري رقم موحد لخدمة العملاء، حيث يمكن لأي مواطن سعودي أن يتصل مباشرةً على الصندوق من خلال الرقم الموحد (199088)، وذلك بهدف السؤال عن موقف طلب التمويل خاصته.

وجدير بالذكر، أن من حق الصندوق العقاري رفض تمويل المشروع المقدم على القرض من أجله، وذلك في حالة تقديم بيانات غير سليمة أو أوراق مزورة أو غير مكتملة، وكذلك في حالة رفض البلدية لفكرة المشروع.