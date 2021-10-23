وزير التعاون السويدى: أفغانستان تتجه إلى الانهيار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال أولسون خلال تواجده فى دبى: "أخشى أن تكون البلاد على شفا الانهيار، وأن الانهيار آت بأسرع مما تصورنا"، محذراً من أن الانهيار الاقتصادى يمكن أن يتيح بيئة لنمو الجماعات الإرهابية.
وسقطت أفغانستان التى تعتمد بشكل أساسى على المنح، فى أزمة بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على العاصمة كابول فى منتصف أغسطس الماضى، ما أدى إلى توقف مفاجئ للمساعدات التى كانت قيمتها بمليارات الدولارات.
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