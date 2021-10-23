باكستان: الوضع الأفغانى يؤثر علينا ونرغب فى نشر الأمن والسلام بها

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين -بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- إن جهود باكستان من أجل السلام فى افغانستان مستمرة حيث انها ترغب فى الاستقرار فى الدولة المجاورة. وفيما يتعلق بالاعتراف بنظام حركة طالبان فى أفغانستان، أكد وزير الإعلام الباكستانى أن بلاده تتشاور مع الدول المجاورة ولن تعترف بالحكومة الافغانية من جانب واحد.

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