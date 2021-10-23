أسعار تذاكر طيران ناس .. طريقة الحجز ورقم خدمة العملاء

أسعار تذاكر طيران ناس وهي شركة الطيران السعودية الخاصة، وتأسست عام 2007 وتقدم أسعار مخفضة نظير خدمة نقل المسافرين، ويتم تصنيف الشركة ضمن شركات الطيران الاقتصادية، ونقل الركاب بتكلفة منخفضة، ومقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، وعملياتها الأساسية تتركز في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ولا تقتصر رحلات ناس على الداخل فقط، إلا أنها تقدم خدماتها محليًا وخارجيًا، حيث تتوجه رحلاتها إلى الشرق الأوسط وأسيا وإفريقيا وأوروبا، وتقدم الشركة العديد من العروض من وقت لآخر، وسوف نتعرف في السطور التالية على أسعار تذاكر طيران ناس وطريقة الحجز ورقم خدمة العملاء وموضوعات أخرى ذات صلة .

أسعار تذاكر طيران ناس

تقدم شركة طيران ناس خدمة الانتقال والسفر للكثير من المسافرين يوميًا، حيث تقلع طائرات الشركة بشكل أسبوعي إلى أكثر من 26 وجهة خارج المملكة العربية السعودية و 11 رحلة داخلية، وتحرص الشركة على جودة الخدمة وتقديمها بسعر معقول، وتقدم ناس العديد من العروض الرائعة على موقع طيران ناس الرسمي .

وذلك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الحجز، والتعرف على موعد الاقلاع والوصول والأسعار وسياسة الأطفال والخدمات المقدمة ووزن الأمتعة والوجات المتاحة، حيث تقلع طائرات ناس متجهة إلى 11 وجهة داخل المملكة و26 وجهة دولية خارج المملكة، بمعدل 950 رحلة أسبوعيًا، بأسطول جوي قوامه 34 طائرة من أحدث الطرز ومزودة بكافة وسائل الراحة للركاب، ليستمتع المسافرين برحلة ممتعة ومريحة .

أسعار تذاكر الرحلات الداخلية طيران ناس أكتوبر 2021

درجات السفر على طيران ناس

أتاحت شركة طيران ناس السعودية درجتين للمسافرين، ليتسنى الحجز على الدرجة المناسبة لهم، ويمكن التعرف على مميزات كل درجة على النحو التالي :

الدرجة السياحية مقاعد مريحة قابلة للتعديل لضمان أكبر قدر من الراحة. إتاحة خدمة تحديد المقاعد والوجبات مسبقا، قبل 24 ساعة من تاريخ المغادرة . إتاحة الجلوس في الصالات التنفيذية في المطارات ولكن برسوم إضافية .

درجة رجال الأعمال خدمات مميزة تجعل رحلتهم أكثر رفاهية . مقاعد مريحة مصنوعة من الجلد . وجبات مجانية تغيير موعد الرحلة دون تحمل رسوم إضافية، بشرط أن تكون قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة . توفر مكاتب خاصة لتسهيل إنهاء إجراءات السفر لركاب هذه الدرجة .



طريقة حجز تذاكر طيران ناس

أصبح حجز طيران ناس سهلًا وبسيطًا وعن بُعد دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الحجز، ويمكن حجز تذاكر الطيران من موقع الشركة الرسمي باتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي لطيران ناس .

الضغط على خيار خطط وحجز، ثم تحديد الخيارات التالية : وجهة الذهاب فقط، أو الذهاب والإياب، أو وجهات متعددة . المدينة المرادة السفر منها. المدينة المراد السفر إليها. وقت المغادرة . وقت العودة . عدد المسافرين . العملة.

إدخال رمز تروجي حال وجوده .

اختيار الخصم الخاص في حال كان المسافر كبير سن أو طالب.

الضغط على البحث عن رحلات .

الموافقة على شروط السفر .

تحديد درجة السفر : اقتصادية . رجال أعمال .

ظهور اشعار “أضف إلى الباقة ضريبة القيمة المضافة” .

إدخال البيانات التالية : اللقب . الاسم الأول والأخير . تاريخ الميلاد. الجنسية. نوع وثيقة السفر. رقم الوثيقة. ضع علامة في حالة أردت خدمة خاصة للمسافر . أدخال رمز الدولة . رقم الجوال. البريد الإلكتروني.

إدخال معلومات الدفع .

تأكيد الحجز بعد الدفع .

رقم خدمة العملاء طيران ناس

خصصت شركة طيران ناس رقمًا موحدًا لخدمة العملاء في المملكة العربية السعودية، للرد على استفسارات وأسئلة الراغبين في السفر على متن طائراتها، كما يتسنى للعملاء تقديم شكوى من خدمة أو الرغبة في حل مشكلة، وتتلقى خدمة العملاء المكالمات على الرقم الموحد (00966114349000)، ويمكن إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب على رقم (966553003677+) .