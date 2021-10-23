أخبار اليمن : شهداء وجرحى بينهم أفارقة بنيران الجيش السعودي في صعدة

شهداء وجرحى بينهم أفارقة بنيران الجيش السعودي في صعدة
استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم مهاجرون أفارقة، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني في صعدة أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية منطقتي آل الشيخ والعزة في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين، بينهم أربعة من المهاجرين الأفارقة.
واستنكر المصدر عنجهية الجيش السعودي في استهداف المدنيين في ظل صمت أممي معيب تجاه مجازر العدوان التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل شبه يومي.
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