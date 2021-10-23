مقتل 5 طلاب وإصابة 6 آخرين فى انفجار لغم جنوبى السنغال

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السنغالية، ظهر اليوم السبت، أن انفجارا وقع أمس الجمعة فى قرية كانديديو، جنوبى السنغال، خلف 5 طلاب قتلى، وإصابة 6 آخرين.
ونقلت الوكالة عن شخص من أسرة أحد الضحايا أن أربعة قتلى هم من تلاميذ مرحلة الثانوية، والآخر، هو طالب فى جامعة شيخ أنتا ديوب دكار.
وأوضح المصدر أيضا أن 5 من المصابين هم تلاميذ بالمرحلة الثانوية أيضا، ومصاب وحيد طالب بالجامعة نفسها، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
ووفقا للوكالة، فإن الضحايا الـ 11 كانوا على متن عربة، وعائدين من صلاة الجمعة فى مسجد كانديديو، حينما وقع الانفجار.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، بواسطة قوات الجيش، بحسب مصدر صحى للوكالة.
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