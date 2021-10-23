على هامش منتدى السعودية الخضراء.. محمد بن سلمان يطلق استراتيجية الاستدامة

جدة - نرمين السيد - أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استراتيجية استدامة الرياض فى على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذى بدأ أعماله اليوم فى العاصمة الرياض بحضور عددٍ من قادة الرأى والمتخصصين العالميين فى مجال الاستدامة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بن سلمان، فى كلمته الافتتاحية للمنتدى أن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى "تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا."

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن إستراتيجية الرياض للاستدامة، تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة فى خمسة قطاعات، وهى: الطاقة والتغيّر المناخى، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوى والمناطق الطبيعية. كما وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون فى المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودى (92 مليار دولار أمريكى) فى مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

ورفع الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الذى شارك بكلمة رئيسة فى المنتدى، خالص الشكر والعرفان لرئيس مجلس إدارة الهيئة على إطلاق استراتيجية الرياض للاستدامة.

وقال "تجسيدًا لرؤية سموه الطموحة، تهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية فى العالم بحلول عام 2030." وأوضح معاليه "توجيهات سمو ولى العهد تذكرنا دائما بأن النمو الاقتصادى الطموح لمدينة الرياض لن يأتى على حساب البيئة والاستدامة".

وأكد على جهود الهيئة فى إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيرًا إلى أن مبادرات الاستدامة البيئية التى تم إطلاقها لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ومنها استثمار 30 مليار ريال (8 مليار دولار) لرفع معدل المياه المعالجة من 11% إلى 100% واستخدام كل قطرة ماء للريّ وتخضير العاصمة الرياض، واستثمار ما يقارب 56 مليار ريال (15 مليار دولار) فى مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة بنسبة 94%.