موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الاسباني 2021 -22 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني، حيث إن هذه المباراة هي واحدة من المباريات القوية التي ينتظرها الكثير من محبي الدوري الاسبانى حيث إن تلك المباراة ستكون مباراة القمة في اسبانيا وذلك لأن المباراة تجمع بين الفريقين الأكبر من حيث القوة وتوافر النجوم فيهم.

يبدأ نادي برشلونة الأسباني هذه المباراة وهو عينه على الفوز بالثلاث نقاط من أجل الصعود مرة أخرى للمنافسة في الحصول على الدوري هذا الموسم، حيث إن نادى برشلونة يأتي في المركز السابع برصيد 15 نقطة، حيث إن الفريق خاض حتى الآن ثمان مباريات استطاع الفوز فى 4 بينما تعادل في ثلاثة وخسر فى مباراة واحدة فقط.

ولكن يأتي نادي ريال مدريد وهو فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، حيث خاض الريال ثمان مباريات استطاع الفوز حتى الآن فى خمسة بينما تعادل فى اثنان وخسر فى مباراة واحدة فقط.

ويذكر بإن ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين الذي استطاع التسجيل في الكلاسيكو الإسباني حيث سجل اللاعب 26 هدف في 46 مباراة كلاسيكو.

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع :جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

خط وسط الملعب : سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

الهجوم :فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – انسوا فاتي

بينما من الممكن أن يستقر المدير الفني لنادي ريال مدريد على التشكيل التالي في بداية المباراة:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتو – لوكاس فاسكيز

خط وسط الملعب : فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

فى الهجوم :رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

يستضيف ملعب الكامب نو مساء غداً الأحد 24 أكتوبر مباراة الكلاسيكو الاسباني، حيث إن المباراة ستقام فى تمام الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، و تذاع هذه المباراة على قناة بين سبورت اتش دي 1، وهي أحدي القنوات المسؤولة عن إذاعة مباريات الدوري الاسباني في منطقة الشرق الاوسط.