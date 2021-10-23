أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 212 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 212 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 212 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 3 غارات على الصليف و7 غارات لطيران تجسسي على الميناء وكيلو16 والخمسين.

وأشار إلى رصد طائرة حربية في أجواء الصليف و9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والفازة والجبلية.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت 78 خرقاً بقصف مدفعي و116 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.