منتدى السعودية الخضراء يناقش التأثيرات المحتملة على إستراتيجيات البيئة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودى، على الحاجة فى التخفيف من جميع الغازات التى تسهم فى تغير المناخ، والنظر فى جميع القطاعات وتمحّص جميع الحلول، والاهتمام فى مجال إعادة التطوير من خلال التقنيات المتاحة، وكيفية حماية البيئة وإدارة المياه بمشاركة القطاعات الحكومية والخاص وإيجاد ممكنات تساعد على ذلك.





جاء ذلك فى جلسة نقاشية، اليوم السبت، ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء، والتى ناقشت العد التنازلى لانطلاق مؤتمر الأطراف 26 "الحالة الراهنة قبل انعقاد قمة بالغة الأهمية"، والتأثيرات المحتملة على إستراتيجيات دول منطقة الشرق الأوسط، والتوقعات حول نتائج المؤتمر، وكيف يمكن للمملكة والشرق الأوسط دعم ذلك والخروج بنتائج بناءة. وجاءت الجلسة بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذى لشركة "سنام" فى إيطاليا ماركو ألفيرا، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا اسبينوزا. وقدم الدكتور الجابر فى بداية حديثه، الشكر للمملكة للمشاركة فى هذا المنتدى الذى يناقش موضوع التغير المناخى لأنه يُعد طويل الأمد وأيضاً مهم لقوة وعمق المملكة، حيث سيساعد العالم فى التقدم ومواجهة التغير المناخى، مشيراً إلى أن ذلك يعد نقلة نوعية لكيفية إدارة الأعمال فى مواجهة التحديات العالمية للتغير المناخى.

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