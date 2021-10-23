تظاهرات لأنصار رئيس وزراء المجر مع اقتراب الانتخابات

جدة - نرمين السيد - نظم أنصار رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان وزعيم المعارضة المنتخب حديثًا بيتر ماركى- زاى تظاهرات حاشدة فى بودابست يوم السبت 23 أكتوبر 2021 قبل ستة أشهر من الانتخابات التى من المتوقع أن تشهد تنافسا هو الأشد منذ 15 عاما.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، شارك عشرات الآلاف من أنصار أوربان فى مسيرة فى العاصمة المجرية للاستماع إلى خطاب لرئيس الوزراء القومى فى يوم وطنى لإحياء ذكرى انتفاضة المجر الفاشلة ضد الاتحاد السوفيتى عام 1956.

سيواجه أوربان (58 عاما) فى الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها فى أبريل المقبل، رئيس البلدية المحافظ ماركى-زاى (49 عاما) الذى فاز فى الانتخابات التمهيدية للمعارضة الأحد الماضى.

وجرت الانتخابات التمهيدية الأولى من نوعها فى المجر، داخل تحالف معارض مكون من ستة أحزاب أنشئ العام الماضى فى محاولة لهزم أوربان وحزبه اليمينى الحاكم.

بعد ثلاثة انتصارات عريضة منذ عام 2010، توقعت استطلاعات الرأى أن يواجه أوربان أشد منافسة منذ خسارته فى الانتخابات العامة عام 2006.

وأظهرت استطلاعات الرأى أن نوايا التصويت لتحالف المعارضة بقيادة ماركى-زاى متقاربة مع حزب أوربان.

وتجمع آلاف من أنصار المعارضة فى مسيرة سيلقى بيتر ماركى-زاى كلمة خلالها فى بودابست السبت.