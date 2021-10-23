شويغو يحذر من تحركات حلف الناتو

شويغو يحذر من تحركات حلف الناتوحذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت من تحركات حلف شمال الاطلسي (الناتو) على حدود روسيا.

وقال الوزير الروسي في تصريحات نقلتها وكالة (نوفوسيتي) الروسية للانباء "على خلفية دعوات لردع روسيا عسكرياً، يقوم الناتو باستمرار بحشد قواته إلى حدودنا".

واضاف انه "يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيداً كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا".

وشدد شويغو على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون شاملاً، دون المساس بمصالح روسيا".

وأستدرك قائلاً "لكن الناتو ليس مستعداً اليوم لحوار متكافئ حول هذه القضية. فضلاً عن ذلك، فإن تنفيذ الحلف خطة ردع في أفغانستان انتهى بكارثة يضطر الآن العالم بأسره للتعامل معها".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور قد دعت حلف الناتو لضرورة ردع روسيا باستخدام "التهديد النووي"، بعدما تحدثت تقارير عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضاً في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية.