أخبار اليمن : غارات عدوانية متجددة على مأرب والجوف وشبوة

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غارات عدوانية متجددة على مأرب والجوف وشبوة

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وشبوة. غارات عدوانية متجددة على مأرب والجوف وشبوةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وشبوة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ16 غارة مديرية الجوبة و3 غارات مديرية صرواح بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 5 غارات على منطقة الأقشع واللبنات والمرازيق في مديرية الحزم بالجوف، و3 غارات على مديرية مرخة في شبوة.

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