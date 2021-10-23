السعودية تعلن مبادرة الحياد المناخى 2060

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوى لمبادرة السعودية الخضراء فى الرياض، الذى يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التى أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وخلال المنتدى، أعلن ولى العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفرى فى عام 2060م، من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادى، بما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادى فى تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، فى ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
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