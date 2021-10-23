فيلتمان يؤكد في الخرطوم على ضرورة إنجاح الانتقال الديمقراطي

قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، السبت، إن بلاده حريصة على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

وجاء حديث فيلتمان خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن استمرار الاعتصام أمام قصر الرئاسة للمطالبة بحل الحكومة.

واجتمع المبعوث الأميركي، السبت، مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بمكتبها، ثم عقد لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وبحثت هذه اللقاءات تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي على خلفية المسيرات والتحركات الشعبية المساندة لطرفي الشراكة على التوالي.

كما ناقشت اللقاءات بعض المسائل ذات الصلة بعلاقات جوار السودان فضلا عن بعض القضايا الإقليمية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بمساندة الشعب السوداني القوية التي عبر عنها من خلال المسيرات الأخيرة لعملية الانتقال والتحول الديموقراطي، منوها بصفة خاصة بالطريقة السلمية التي تم بها ذلك.

وأكد فيلتمان حرص بلاده على الاستقرار والسلام في السودان من خلال إنجاح عملية الانتقال الديموقراطي وتعزيز الشراكة بين أطراف الحكومة الانتقالية.

كما شدد على أن الولايات المتحدة تتعامل بكل شفافية وإخلاص ووضوح مع كافة الأطراف ذات الصلة. وأمّن في هذا الصدد على دعوة وزيرة الخارجية بضرورة تفعيل عمل كافة الأجهزة الدستورية، كما نادى بضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.