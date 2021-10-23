الصحة التونسية: إجراءات جديدة للوافدين عبر المعابر الحدودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت أنه سيتعين على الوافدين عبر المعابر الحدودية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أن تكون بحوزتهم شهادة تثبت سلبية نتيجة اختبار "بى سى أر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما فى ذلك الذين استكملوا التلقيح.





وأوضحت الوزارة - فى بيان لها حول شروط قبول الوافدين إلى تونس - أن هذا الإجراء يأتى بالتزامن مع تطور الوضع الوبائى العالمى المتعلق بجائحة كورونا وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض الدول وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا".

كما تقرر أيضا إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين لم يستكملوا التلقيح بما فى ذلك القادمون عبر رحلات سياحية، للحجر الصحى بإحدى المراكز المعدة لهذا الغرض.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة إظهار جميع الوافدين لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بى سى أر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر، مؤكدة استثناء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما من هذا الإجراء.

وأكدت الوزارة على ضرورة إظهار وثيقة الحجز بما يفيد خلاص مصاريف النقل من المعبر الحدودى إلى مركز الحجر الصحى الإجبارى والإقامة وتحليل "بى سى أر" عند الوصول إلى الأراضى التونسية.

ويمكن القيام بتحليل "بى سى أر" خلال ال 24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجته خلال اليوم السابع من الحجر الصحى الإجبارى، وفى حال إيجابية الاختبار يتم نقل المعنى بالأمر إلى مركز العزل الصحى لحاملى الفيروس.

ويستثنى من الحجر الصحى الإجبارى الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا منذ مدة لا تقل عن 28 يوما بالنسبة لتلقيح "جانسن" و14 يوما بالنسبة لبقية التلاقيح والمتحصلون على شهادة فى هذا الشأن إضافة إلى الأشخاص الأقل من 18 سنة غير المصحوبين أو القصر المرافقين لأشخاص ملقحين مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحى الذاتى لمدة سبعة أيام.

وتتولى وزارة الصحة إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بصفة عشوائية أو آلية حسب تقييم المخاطر حال الوصول إلى الأراضى التونسية، وفى حالة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعنى للإقامة بأحد مراكز العزل الصحى لحاملى الفيروس.

وبالنسبة للوافدين بغرض العلاج، أوضح البيان أنه إضافة للإجراءات السابقة، يجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية.

وشددت الوزارة على أن جميع الوافدين إلى تونس من الخارج مطالبون بالالتزام بهذه الإجراءات وإن كل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقا للنصوص القانونية الجارى بها العمل.