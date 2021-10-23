السلطات الليبية تنفى الشائعات المتداولة حول تأثر ليبيا بإعصار مدمر

جدة - نرمين السيد - وأكدت مؤسسة "رؤية" -فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية- أن التوقّعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوى قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية فى ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.

وأضافت (رؤية) أن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربى وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، فى حين يستمر تأثير المنخفض الجوى لعدة أيام، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقى، بحلول نهاية الأسبوع.