جدة - نرمين السيد - وأكدت مؤسسة "رؤية" -فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية- أن التوقّعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوى قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية فى ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.
وأضافت (رؤية) أن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربى وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، فى حين يستمر تأثير المنخفض الجوى لعدة أيام، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقى، بحلول نهاية الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الليبية تنفى الشائعات المتداولة حول تأثر ليبيا بإعصار مدمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.