ننشر لكم موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني المرتقب والقنوات الناقلة لتلك المواجهة التي ينتظرها الملايين حول الأرض خاصة وأنها مواجهة تأتي في الليجا الإسبانية، ويغلب على الكلاسيكو هذه المرة طابع الترقب خاصة في ظل غياب ميسي ورونالدو نظرا لإنتقالهم عن الدوري الإسباني، فميسي انتقل لباريس سان جيرمان، بينما انتقل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المنتظر ان تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر وتقام المباراة في الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.

من المرتقب ان تنقل قناة Bein sports 1 مباراة برشلونة وريال مدريد بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي وسط ترقب ملايين المتابعين حول العالم لمباراة برشلونة وريال مدريد في مواجهة قوية في الكلاسيكو الإسباني.

ريال مدريد يستعد بوجود كريم بنزيمة

يبدو أن كريم بنزيمة سيزين تشكيل ريال مدريد بعد عودته للمشاركة بشكل كامل في التدريبات ليكون مستعدا بشكل قوي لقيادة كتيبة ريال مدريد أمام برشلونة في الجولة العاشرة لليجا الإسبانية.

يذكر أن بنزيما قد عانى من قبل من كدمة قوية قبل أن يتعافي منها ويعود للمشاركة في تدريبات فريق ريال مدريد ويتدرب على جمل تكتيكية قوية وعلى الضغط والاستحواذ على الكرة والقدرة على التسديد على المرمى بشكل كبير.

ويبدو أن أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد استقر على تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة في تلك المواجهة في الجولة العاشرة في الليجا الإسبانية، ويبدو أن تشكيل ريال مدريد لن يخرج عن كورتوا في حراسة المرمي، وفي الدفاع كلا من ميندي وألابا وإيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز وفي الوسط توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي، وفي الهجوم كلا من جونيو وكريم بنزيما ورودريجو.

وكان أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قد أكد أن ريال مدريد يخوض المباراة بنظرية القط والفأر في إشارة منه لترتيب الدوري الإسباني حتى الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

يذكر ان ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة وهو الأمر الذي يشعل من أهمية المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب، في ظل رغبة الفريقين في العودة للمنافسة على لقب الليجا.