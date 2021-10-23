يرغب كثير من المواطنين في السكن بمنزل يواكب العصر لذلك يهتمون بمعرفة ما هي شروط القرض العقاري المدعوم 1443 وذلك للحصول على قرض ييسر لهم تلك الرغبة، لذلك سنعرض لكم تلك الشروط بالتفصيل.

شروط القرض العقاري المدعوم 1443

يوجد مجموعة من الشروط التي من الضروري اتباعها حتى تستطيع الحصول على القرض ومن تلك الشروط التالي:

تلك الشروط التي يجب إن تتوافر في الشخص هي أن يكون سعودي الجنسية.

أن تكون إقامته الأساسية في المملكة العربية السعودية.

ولذلك يجب أن يكون سنه من 20 سنة في 70 سنة.

لا يقل مرتبه عن 12 ألف ريال في الشهر.

واجب أن يكون الشخص الذي يريد أن يحصل على القرض من موظفي الحكومة أو موظفين الأماكن العسكرية في المملكة.

ومن الشروط أيضا أن يكون الشخص المتقدم القضاء على تحويل راتبه إلى البنك السعودي للاستثمار ي

قال لا يزيد العقار عن 80 متر مربع في المساحة.

المستندات المطلوبة من أجل الحصول على القرض

يوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل أن تستطيع أن تحصل على قرض لشراء عقار أو بنائه ومن أهم تلك الأوراق التالي:

هو أن تقوم بتعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل.

ثم إحضار خطاب من أجل تعريفه بمكان العمل.

وجود صورة من البطاقة خاصة بالهوية مع العلم أن تكون سارية.

وإذا كان الشخص المتقدم إلى القرض من العاملين بالعسكرية يجب ذكر مرتبه.

إحضار وثيقة تفي بآخر مرتب قد حصل عليه مع ضرورة إن تكون مختومة من مكان العمل.

التمويل المدعوم من البنك الأهلي

في هذا النوع من التمويل يمكن للمواطنين الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال حسب شروط صندوق التنمية العقارية وبحسب شروط البنك الأهلي، يمكن للمواطنين الحصول على تمويل يصل إلى 4 ملايين ريال سعودي ومن أجل الحصول على التمويل السابق، وضع البنك الأهلي شرطا للحصول على موافقة صندوق التنمية العقارية، وتتطلب كيفية الحصول على تمويل من البنك الأهلي بعد الحصول على موافقة صندوق التنمية العقارية، أن يتوجه طالب التمويل إلى أقرب فرع للبنك الأهلي، ثم يتم فحص الممتلكات المراد شراؤها، وستقوم إدارة البنك بإبلاغ العميل بقيمة التمويل التي سيحصل عليها حتى يتمكن من شراء العقار، ويشتري العميل العقار بعد أن يودع البنك التمويل.