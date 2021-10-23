الصين تقر قانون لتخفيف الضغط على الأطفال
أقرت الحكومة الصينية اليوم السبت، قانوناً خاصاً بطلاب المدارس يهدف للحد من الضغط على الأطفال من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية بعد المدرسة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلاً عن قانون أقره المجلس التشريعي الصيني، إنه سيطلب من السلطات المحلية "تعزيز إشرافها من أجل تخفيف العبء على الطلاب فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والدروس اللاصفية".
وكانت الحكومة الصينية قد فرضت عدة قواعد في الأشهر الأخيرة تهدف إلى مكافحة الأنشطة التي تعتبرها ضارة بتنمية الشباب الصيني.
وحظرت القُصّر من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع في محاولة لمعالجة الإدمان.
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