صلاح يتحدث عن رونالدو ويكشف عن أمنيته في لقاء الشياطين الحمر

رفض النجم المصري محمد صلاح، حصر موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد، به هو وكريستيانو رونالدو، نجم الغريم.

ويواجه ليفربول مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وهي أول مواجهة على مستوى الأندية بين صلاح ورونالدو منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول، عندما أصيب صلاح بكتفه وترك اللقاء.

وعلق صلاح في مقابلة تلفزيونية على المباراة المرتقبة: "المباراة ستكون صعبة لأنهم فريق جيد ولديهم لاعبون جيدون ومدرب جيد، لذا هم يستطيعون تحقيق الفوز، كما نستطيع نحن كذلك".

ولكنه أصر مازحا على أنه يتمنى أن تكون المباراة "ممتعة" للمشاهدين، حتى لو نتج ذلك عن أهداف من قبل مانشستر يونايتد في مرمى فريقه.

وقال صلاح ضاحكا: "خلي الناس تستمتع عند مشاهدة المباراة، وإن شاء الله تكون مباراة مفتوحة، والفريقين يسجلان أهدافا كثيرة، لكن نحن ننتصر بالنهاية".

ورفض صلاح حصر القمة بينه وبين رونالدو: "لا أريد أن أحدد المواجهة بين لاعب أو اثنين، الفريقان يبحثان عن الفوز، وأنا شخصيا أبحث دائما عن الفوز، وإن شاء الله أحقق ذلك أمام مانشستر يونايتد".

وعن عودة رونالدو للبريميرليغ بعد غياب، قال صلاح: "مانشستر يونايتد تعاقدوا مع كريستيانو رونالدو حتى يساعدهم على تحقيق بطولة، بالتأكيد عودته للدوري الإنجليزي شيء جيد".