لبنان.. عون يعيد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الي البرلمان

دوت الخليج :- أعلن االرئيس اللبناني ميشال عون إعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه.

قال ‏الرئيس عون عبر صفحته علي تويتر: التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.

أضاف ‏الرئيس عون: تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.

تابع ‏الرئيس عون: إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

وأتم ‏الرئيس عون: التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر مارس 2022.

وكالات