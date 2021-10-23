لبنان.. عون يعيد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الي البرلمان

دوت الخليج :- أعلن االرئيس اللبناني ميشال عون إعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه.
قال الرئيس عون عبر صفحته علي تويتر: التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.
أضاف الرئيس عون: تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.
تابع الرئيس عون: إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.
وأتم الرئيس عون: التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر مارس 2022.
وكالات
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