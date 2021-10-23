السودان.. البرهان يلتقي المبعوث الأميركي بحضور حمدوك

قال إعلام مجلس السيادة السوداني إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وخلال اللقاء، أطلع البرهان المبعوث الأميركي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.

وأشاد البرهان بالموقف الأميركي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام مؤكدا ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا.

ودعا رئيس مجلس السيادة إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني مشيرا إلى أنه لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني.

وأكد البرهان حرص المؤسسة العسكرية على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي مجددا تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء السوداني بحنكة البرهان وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل سويا لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

وأشاد المبعوث الأميركي بالإنجازات التي حققها المجلس الانتقالي والحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها داعيا الى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال فليتمان إن التباين في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي مضيفا:"لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات".