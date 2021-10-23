إيطاليا تبدأ محاكمة وزير الداخلية السابق بتهمة احتجاز مهاجرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يحاكم الوزير السابق، بتهمة منع 147 مهاجرا سريا فى ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة "اوبن آرمز" عندما كان وزيرا فى عام 2019.

​ورفض الوزير السابق (48 عاما) السماح برسو آمن لسفينة لمدة ستة أيام، وظلت السفينة متوقفة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (جنوب صقلية) وكانت الظروف الصحية لمن على متنها تسوء، ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صدر من القضاء الصقلى بعد تفتيش السفينة، أكد خطورة الوضع الصحى على متنها.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، قال قاضى المحكمة روبرتو مورجيا إن جميع الشهود الذين قدمهم الطرفان سيسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم.

وأيضا وافقت المحكمة على أن يمثل وزيرا الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو والداخلية لوسيانا لامورجيزى، كشاهدين فى القضية.

ويمثل الادعاء فى هذه المحاكمة 23 طرفا مدنيا بينهم تسعة مهاجرين كانوا على متن السفينة.

وحضر اليوم سالفينى الجلسة الأولى من المحاكمة التى عقدت فى محكمة باليرمو بجزيرة صقلية، منتقدا المحاكمة فى تغريدة له على "تويتر" قبل أن يتوجه إليها.

وكانت جلسة اليوم إجرائية واستغرقت حوالى ثلاث ساعات، وأرجئت إلى جلسة 17 ديسمبر، وفى حالة إدانة سالفينى يمكن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما.