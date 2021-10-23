جوتيريش يعبر لـ الملك سلمان عن ترحيبه بمبادرة السعودية الخضراء

جدة - نرمين السيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتى السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التى أعلنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخى. وشكر خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام فى مواجهة التغير المناخى، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخى.

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