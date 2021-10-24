مفوضية انتخابات العراق: قبول جميع الطعون المقدمة والنظر فيها خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أعلنت مفوضية الإنتخابات فى العراق، اليوم السبت، أنها ستستكمل الإجراءات المتخذة فى حال ثبتت صحة وجود تلاعب داخل محطات اقتراع بناء على الطعون المقدمة والتى تم قبولها، وستقوم بالنظر بجميع الطعون خلال يومين.





وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامى لمفوضية الانتخابات - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه جرى قبول الطعون التى تضمنت وثائق وأدلة وهى بذلك أصبحت قانونية وسيتم إعادة فرزها وعد أصواتها يدويا وأكملنا النظر بثلثى الطعون المتسلمة من أصل 1400 طعن وسنكمل النظر بالعدد الكلى خلال يومين".

وأوضح أن "توصيات مجلس المفوضين بشأن قبول الطعون أوردها ترفع إلى الهيئة القضائية بمفوضية الانتخابات وهناك 3 قضاة فى الهيئة القضائية وقراراتها ملزمة"، وفى حال التأكد من وجود تلاعب بالمحطات المطعون بنتائجها سيحال الموظفون المتواجدون فيها للقضاء، أيضاً قد يتخذ قرار بإلغاء جميع الأصوات فى حال ثبت وجود تلاعب فيها".

ولفت إلى أن "نتائج الفزر اليدوى ستعتمد فى حال ظهر اختلاف بناءً على الطعون وربما يحدث تغيير بنتائج المراكز المطعون بها إن ثبت وجود تلاعب"، مشيرا إلى أن "إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتم بعد إكمال عملية النظر بالطعون وقرارات الهيئة القضائية بشكل تام".

وفى وقت سابق، أوصت المفوضية برد 322 طعناً بنتائج الانتخابات وإعادة عد وفرز أصوات 234 مركزا انتخابيا.

وذكرت المفوضية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعنى، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنا على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة فى ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقى النافذ".

وأضاف البيان: "حيث إن الطاعن لم يحدد المركز الذى يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع مراكز الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وكان المجلس قد أقر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوى لـ(234) مركزا من المراكز الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوى، إذ إن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلى المرشحين المتنافسين فى هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأكدت أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومى للطعون فى بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً".