آخر أخبار توقف صرف المساعدة المقطوعة وانتظار المواطنين رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أثار تأخر صرف المساعدة المقطوعة الجدل بين المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة، حيث تزداد الشائعات حول توقف صرفها وهي بالنسبة للكثيرون من المواطنين دخلاً يساعدهم على المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المملكة العربية السعودية،، وفيما يلي سنطلعكم في هذا المقال الآن أخر المستجدات حول توقف صرف المساعدة المقطوعة.آخر أخبار حول توقف صرف المساعدة المقطوعة
انطلقت المساعدة المقطوعة منذ سنوات بعيدة وكانت تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنذ وقت تم توقف صرف المساعدة المقطوعة وهذا أثار القلق والتوتر بين المواطنين، وزادت شكواهم حول توقف صرفها، وبشكل مستمر تطرح الأسئلة المختلفة على وزارة الموارد البشرية لمعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة وهل هي سيتم توقفها كما يزعم الكثيرون، وردت وزارة الموارد البشرية على تلك الشائعات وأكدت أنها ليست صحيحة بالمرة، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، ولم يتم الوثوق بأي معلومات إلا التي يتم التصريح بها من قبل الوزارة فقط.حقيقة توقف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي
أكدت وزارة الموارد البشرية أن الحكومة السعودية لم تقرر بعد توقف صرف المساعدة المقطوعة، وفي نفس الوقت أيضاً لم يتم تحديد موعد رسمي لصرف المساعدة، والتي تم إيقاف صرفها في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي زاد التقديم للحصول عليها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في هذا التأخير، حيث يتم تأجيل صرفها بالتزامن مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين الحصول على المساعدة المقطوعة من المواطنين السعوديين، وتلك الشروط هي:
- أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عمر 35 عاماً.
- أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري أقل من الحد الأدنى المسموح به في المساعدة.
- أن يكون حامل للجنسية السعودية ومقيم بالأراضي السعودية.
- لا يتجاوز راتب الشخص المتزوج عن 8600 ريال سعودي، والشخص الأعزب عن 3000 ريال سعودي.
- لا يكون هناك أي هناك أي سجلات تجارية باسمه ولا يمتلك أي مصدر دخل.
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أثار تأخر صرف المساعدة المقطوعة الجدل بين المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة، حيث تزداد الشائعات حول توقف صرفها وهي بالنسبة للكثيرون من المواطنين دخلاً يساعدهم على المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المملكة العربية السعودية،، وفيما يلي سنطلعكم في هذا المقال الآن أخر المستجدات حول توقف صرف المساعدة المقطوعة.آخر أخبار حول توقف صرف المساعدة المقطوعة
انطلقت المساعدة المقطوعة منذ سنوات بعيدة وكانت تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنذ وقت تم توقف صرف المساعدة المقطوعة وهذا أثار القلق والتوتر بين المواطنين، وزادت شكواهم حول توقف صرفها، وبشكل مستمر تطرح الأسئلة المختلفة على وزارة الموارد البشرية لمعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة وهل هي سيتم توقفها كما يزعم الكثيرون، وردت وزارة الموارد البشرية على تلك الشائعات وأكدت أنها ليست صحيحة بالمرة، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، ولم يتم الوثوق بأي معلومات إلا التي يتم التصريح بها من قبل الوزارة فقط.حقيقة توقف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي
أكدت وزارة الموارد البشرية أن الحكومة السعودية لم تقرر بعد توقف صرف المساعدة المقطوعة، وفي نفس الوقت أيضاً لم يتم تحديد موعد رسمي لصرف المساعدة، والتي تم إيقاف صرفها في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي زاد التقديم للحصول عليها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في هذا التأخير، حيث يتم تأجيل صرفها بالتزامن مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين الحصول على المساعدة المقطوعة من المواطنين السعوديين، وتلك الشروط هي:
- أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عمر 35 عاماً.
- أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري أقل من الحد الأدنى المسموح به في المساعدة.
- أن يكون حامل للجنسية السعودية ومقيم بالأراضي السعودية.
- لا يتجاوز راتب الشخص المتزوج عن 8600 ريال سعودي، والشخص الأعزب عن 3000 ريال سعودي.
- لا يكون هناك أي هناك أي سجلات تجارية باسمه ولا يمتلك أي مصدر دخل.
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