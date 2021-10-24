جونسون يحث البريطانيين على تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال: "اللقاحات ستساعدنا على تجاوز هذا الشتاء. لقد أحرزنا تقدما هائلا، لكن عملنا لم يكتمل بعد، ونعلم أن الحماية التى توفرها اللقاحات قد تضعف بعد 6 أشهر.. لحمايتك وحماية أحبائك ومن حولك، من فضلك، احصل على جرعة معززة بمجرد تلقيك الدعوة لذلك".
وأضاف: "يمكننا هزيمة هذا الفيروس، وسنحقق ذلك، ولكن فقط إذا استمعنا للعلماء واعتنينا ببعضنا".
وتابع: "هذه دعوة للجميع بمن فيهم من يستوفون معايير التطعيم المعزز، والذين لم يتلقوا بعد الجرعة ثانية.. اللقاحات آمنة وتنقذ الأرواح والمخرج من الوباء".
وتعمل المؤسسات الصحية فى بريطانيا على توفير الجرعة المعززة للذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وموظفى دور رعاية المسنين ومن يعانون من حالة صحية سيئة.
وأعلنت أن "الجرعة المنشطة متاحة فقط لمن تلقوا الجرعة الثانية منذ 6 أشهر على الأقل".
ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، تلقى حوالى 86.3% من سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، أى 49.6 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم 79% من البريطانيين فوق سن 12 عاما أى 45.5 مليون شخص بالجرعتين، وتلقى حوالى 4 ملايين شخص الجرعة المنشطة.
ويتم إجراء التطعيمات بلقاح "فايزر آند بيونتيك" الأمريكى الألمانى المشترك، ولقاح الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، ولقاح شركة "موديرنا" الأمريكية.
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